Яким має бути прапор України: жовто-синій чи синьо-жовтий

Кольори українського прапора. Фото: Getty Images

Кожен українець знає, що синій колір на прапорі — символ чистого неба, а жовтий — родючих пшеничних полів. Та все ж порядок розташування цих кольорів довгий час був предметом суперечок. А на багатьох старих історичних фотографіях можемо помітити жовто-синій стяг.

Про те, чому на старих фотознімках національний прапор відрізняється від сучасного, пояснили на сторінці групи Violity в Іnstagram.

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Коли з'явився український прапор

Уперше жовтий та синій кольори згадуються в контексті прапорів українських земель ще в середньовіччі. Ще у XIV столітті вони були представлені на гербі Галицько-Волинського князівства.

Під час Грюнвальдської битви у 1410 році на стягах воїнів Львівських земель зображували золотого лева на блакитному тлі.

З XVIII у Запорізькому війську на корогвах все частіше використовували синій і жовтий кольори. Козаки робили прапори на блакитному полотнищі, де жовтою фарбою малювали зірки, хрест та інші символи.

Синьо-жовтий прапор як національний символ з'явився у 1848 році у Львові. Його затвердила "Головна Руська Рада". Незабаром ці поєднання кольорів поширилися на українських землях у складі Австро-Угорщини та в центральній Україні.

Синьо-жовтий прапор України. Фото: google.com

У січні 1918 року Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським видала закон про прапори флоту. Прапором військового флоту став синьо-жовтий двоколір, в кантоні на синьому полі зображувався золотий тризуб з білим внутрішнім полем.

В грудні 1918 року уряд УНР остаточно затвердив синьо-жовтий прапор.

22 січня 1919 року в Києві був проголошений Акт соборності України, тобто об’єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки. В проєкті Конституції УНР, розробленої всеукраїнською національною радою в Кам’янці-Подільському у 1920 році, відзначалось, що державними кольорами Української Держави є синій і жовтий.

Кольори на сучасному прапорі України. Фото: google.com

Кольори на сучасному прапорі

Постановою Верховної Ради "Про Державний прапор України" від 28.01.1992 року державним прапором України є полотнище синьо-жовтого кольору. Отже, стяг складається із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхнього — синього кольору, нижнього — жовтого.

Чому на старих фото прапор України "перевернутий"

На багатьох старих чорно-білих фотографіях та у кінохроніках початку ХХ століття ми можемо побачити саме перевернути український прапор, де верхня смуга є світлою, ніби жовтою, а нижня — темна, відповідно має бути синього кольору.

Цей факт часто використовують ті, хто виступає за зміну державного прапора, ніби він же був жовто-синій, а це означає, що саме такий варіант правильний.

Проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР 1919 рік. Скріншот Violity

Та насправді й 100 років тому прапор був саме синьо-жовтий. А його дивне зображення на знімках являється технічним дефектом.

Так раніше у фотографії використовувалася бромосрібна желатинова емульсія, яка була менш чутливою до спектрів вище синього і блакитного.

Таким чином при фотографуванні предметів жовтого, помаранчевого чи червоного кольорів світло, яке відбивалось від них, майже не діяло на фотоматеріал. На негативі ці місця виходили світлими, а при друці — темними. Натомість синій та блакитний кольори навпаки виходили світлими.

Більшість фотографій української революції 1917-1921 років виконані на несенсибілізованих фотоматеріалах, тому прапор на них нам видається "перевернутим".

Присяга Директорії у Кам'янці-Подільському. Скріншот Violity ​​

З початку 1930-х років панхроматичні сорти негативних плівок стали витісняти матеріали старішого зразка. Це дозволяло отримувати рівномірну спектральну чутливість до всього видимого спектра.

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