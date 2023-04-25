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"Перевернутый" государственный символ: правильные ли цвета на современном украинском флаге

25 апреля 2023 17:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Каким должен быть флаг Украины: желто-синий или сине-желтый
Цвета украинского флага. Фото: Getty Images
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Каждый украинец знает, что синий цвет на флаге символ чистого неба, а желтый плодородных пшеничных полей. И все же порядок расположения этих цветов долгое время являлся предметом споров. А на многих старых исторических фотографиях мы можем заметить желто-синий флаг.

О том, почему на старых фотоснимках национальный флаг отличается от современного, объяснили на странице группы Violity в Instagram.

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Когда появился украинский флаг

Впервые желтый и синий цвета упоминаются в контексте флагов украинских земель еще в средние века. Еще в XIV веке они были представлены на гербе Галицко-Волынского княжества.

Во время Грюнвальдской битвы в 1410 году на стягах воинов Львовских земель изображали золотой лев на голубом фоне.

С XVIII в Запорожском войске на коррогвах все чаще использовали синий и желтый цвета. Козаки делали знамена на голубом полотнище, где желтой краской рисовали звезды, крест и другие символы.

Сине-желтое знамя как национальный символ появилось в 1848 году во Львове. Его утвердил "Главный Русский Совет". Вскоре эти цветовые сочетания распространились на украинских землях в составе Австро-Венгрии и в центральной Украине.

 

Когда появился украинский флаг
Синий и желтый флаг Украины. Фото: google.com

В январе 1918 года Центральный Совет во главе с Михаилом Грушевским издал закон о флагах флота. Флагом военного флота стал сине-желтый двухцвет, в кантоне на синем поле изображался золотой трезубец с белым внутренним полем.

В декабре 1918 года правительство УНР окончательно утвердило сине-желтое знамя.

22 января 1919 года в Киеве был провозглашен Акт соборности Украины, то есть объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики. В проекте Конституции УНР, разработанной всеукраинским национальным советом в Каменце-Подольском в 1920 году, отмечалось, что государственными цветами Украинского Государства синий и желтый.

 

Цвета на современном флаге Украины
Цвета на современном флаге Украины. Фото: google.com

Цвета на современном флаге

Постановлением Верховной Рады "О Государственном флаге Украины" от 28.01.1992 года государственным флагом является полотнище сине-желтого цвета. Итак, флаг состоит из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхнего — синего цвета, нижнего — желтого.

Почему на старых фото флаг Украины "перевернут"

На многих старых черно-белых фотографиях и в кинохрониках начала ХХ века мы можем увидеть именно перевернуть украинский флаг, где верхняя полоса светлая, будто желтая, а нижняя — темная, соответственно должна быть синего цвета.

Этот факт часто используют те, кто выступает за смену государственного флага, будто он же был желто-синий, а это значит, что именно такой вариант правильный.

 

Почему на старых фото флаг Украины "перевернутый"
Провозглашение Акта Соединения УНР и ЗУНР 1919 год. Скриншот Violity

Но на самом деле и 100 лет назад флаг был именно сине-желтый. Его удивительное изображение на снимках является техническим дефектом.

Так раньше в фотографии использовалась бромосеребряная желатиновая эмульсия, которая была менее чувствительна к спектрам выше синего и голубого.

Таким образом, при фотографировании предметов желтого, оранжевого или красного цветов отражающийся от них свет почти не действовал на фотоматериал. На негативе эти места получались светлыми, а при печати – темными. Синий и голубой цвета наоборот получались светлыми.

Большинство фотографий украинской революции 1917-1921 годов выполнены на несенибилизированных фотоматериалах, поэтому флаг на них нам кажется "перевернутым".

 

Каким должен быть флаг Украины
Присяга Директории в Каменце-Подольском. Скриншот Violity

С начала 30-х годов панхроматические сорта отрицательных пленок стали вытеснять материалы более старого образца. Это позволяло получать равномерную спектральную чувствительность ко всему видимому спектру.

Напомним, мы показывали видео, как военный оркестр спел "Ой, у лузі червона калина" на фоне самого большого флага в Украине.

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