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Перша леді розповіла, за яких умов Зеленський балотуватиметься на другий термін

25 вересня 2023 20:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Перша леді розповіла, за яких умов Зеленський балотуватиметься на другий термін
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: сайт Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік, президент Володимир Зеленський, балотуватися на другий термін на майбутніх виборах. На її думку, все залежатиме від бажання українського народу.

Про це Олена Зеленська розповіла виданню The Hill.

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Все залежить від підтрики народу

"Це було дуже складне питання для мене. Навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала. Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, то у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше", — розповіла перша леді.

За словами Зеленської, вона вважає, що певним фактором у рішенні президента може бути поточна ситуація в країні та здатність організувати вільні та чесні вибори.

"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент. Якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не прийняв", — наголосила перша леді.

Раніше ми розповідали, перша леді України Олена Зеленська розповіла, як страждає через розлуку зі своїм чоловіком.

Нагадуємо, 18-річна донька Президента України Володимира Зеленського навчається в українському виші. Опановує професію юриста. 

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