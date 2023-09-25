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Первая леди рассказала, при каких условиях Зеленский будет баллотироваться на второй срок

25 сентября 2023 20:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Первая леди рассказала, при каких условиях Зеленский будет баллотироваться на второй срок
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: сайт Президента Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж президент Владимир Зеленский, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах. По ее мнению все будет зависеть от желания украинского народа.

Об этом Елена Зеленская рассказала изданию The Hill.

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Все зависит от поддержки народа

"Это был очень сложный вопрос для меня. Даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала. Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться второй раз, если он решит, что это нужно, то у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было впервые", — рассказала первая леди.

По словам Зеленской, она считает, что определенным фактором в решении президента может стать текущая ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент. Если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его в должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", — сказала первая леди.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как страдает из-за разлуки со своим мужем.

Напомним, что 18-летняя дочь Президента Украины Владимира Зеленского учится в украинском вузе. Осваивает профессию юриста.

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