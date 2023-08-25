Скільки в Україні коштує зібрати дитину до школи – цінова політика

Батьки, які ведуть дитину до школи. Фото: Freepik

Незабаром перше вересня, коли всі діти повернутися до навчання після тривалих літніх канікул. Щоб підготувати свою дитину до школи, варто знати, скільки потрібно мати у своєму гаманці, щоб купити необхідні речі для своєї доньки або сина.

Новини.LIVE підрахували, у скільки обійдеться зібрати свою дитину в школу в 2023 році.

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З кожним роком зібрати свою дитину до школи стає дорожче, адже на новий навчальний рік потрібно купити багато чого, що знадобиться їй для навчання. До списку важливих речей входить шкільна форма, шкільне приладдя, взуття тощо.

Дитина, яка тримає у руці олівець. Фото: Freepik

Тому, щоб купити своїй дитині все необхідне, варто заздалегідь розуміти, скільки на це потрібно відкласти грошей. Ми приблизно порахували, скільки коштуватиме зібрати дитину в школу, якщо купити їй все те, що потрібно.

У скільки обійдеться зібрати свою дитину в школу?

Так, блузи для дівчат у магазині коштують від 99 гривень, а спідниці — від 299 гривень. Якщо говорити про одяг для хлопців, то тут все обійдеться трохи дорожче. Так, наприклад, вартість сорочок для хлопців стартує від 150 гривень, тоді як штани коштують від 279 гривень.

Приблизно така ж ціна й на спортивний одяг, який потрібен дитині для фізкультури, та взуття. Що стосується рюкзаків, які потрібні дитині для того, щоб вона носила шкільні приладдя, то стартова вартість на них становить 399 гривень.

Дитина, яка тримає на спині рюкзак. Фото: Freepik

Якщо говорити про канцелярію, то дитині в школі знадобляться маленькі кнопки та скріпки до пеналів, циркулі та щоденники. Усі діти люблять, щоб їх зошити мали стильний та яскравий вигляд, тому варто обирати саме те, що хоче дитина.

Що стосується вартості, то зошити гарной якості та у яскравих обкладинках коштують від чотирьох гривень. При цьому, ручки, без яких навчання дитини просто не уявити, в магазинах коштують від двох гривень.

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