Сколько в Украине стоит собрать ребенка в школу – ценовая политика

Родители, которые ведут ребенка в школу. Фото: Freepik

Скоро первое сентября, когда все дети вернуться к учебе после длительных летних каникул. Чтобы подготовить своего ребенка к школе, следует знать, сколько нужно иметь в своем кошельке, чтобы купить необходимые вещи для своей дочери или сына.

Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется собрать своего ребенка в школу в 2023 году.

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С каждым годом собрать своего ребенка в школу становится дороже, ведь на новый учебный год нужно купить многое, что ему понадобится для обучения. В список важных вещей входит школьная форма, школьные принадлежности, обувь и т.д.

Ребенок, держащий в руке карандаш. Фото: Freepik

Поэтому, чтобы купить своему ребенку все необходимое, стоит заранее понимать, сколько на это нужно отложить денег. Мы примерно посчитали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу, если купить ему все то, что нужно.

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу?

Так, блузы для девочек в магазине стоят от 99 гривен, а юбки — от 299 гривен. Если говорить об одежде для мальчиков, то все обойдется немного дороже. Так, например, стоимость рубашек для мальчиков стартует от 150 гривен, в то время как штаны стоят от 279 гривен.

Примерно такая же цена и на спортивную одежду, которая нужна ребенку для физкультуры, и обувь. Что касается рюкзаков, которые нужны ребенку для того, чтобы он носил школьные принадлежности, то стартовая стоимость на них составляет 399 гривен.

Ребенок, держащий на спине рюкзак. Фото: Freepik

Если говорить о канцелярии, то ребенку в школе понадобятся маленькие кнопки и скрепки для пеналов, циркули и дневники. Все дети любят, чтобы их тетради выглядели стильно и ярко, поэтому следует выбирать именно то, что хочет ребенок.

Что касается стоимости, то тетради хорошего качества и в ярких обложках стоят от четырех гривен. При этом, ручки, без которых обучение ребенка просто не представить, в магазинах стоят от двух гривен.

Напомним, мы писали о том, как правильно подготовить своего ребенка к учебе в школе.

Раньше мы рассказывали о том, как прическу можно сделать своему ребенку на первое сентября.

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