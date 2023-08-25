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Первое сентября в Украине 2023: сколько стоит собрать ребенка в школу

25 августа 2023 16:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Сколько в Украине стоит собрать ребенка в школу – ценовая политика
Родители, которые ведут ребенка в школу. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Скоро первое сентября, когда все дети вернуться к учебе после длительных летних каникул. Чтобы подготовить своего ребенка к школе, следует знать, сколько нужно иметь в своем кошельке, чтобы купить необходимые вещи для своей дочери или сына.

Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется собрать своего ребенка в школу в 2023 году.

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С каждым годом собрать своего ребенка в школу становится дороже, ведь на новый учебный год нужно купить многое, что ему понадобится для обучения. В список важных вещей входит школьная форма, школьные принадлежности, обувь и т.д.

Ребенок, который держит в руке карандаш
Ребенок, держащий в руке карандаш. Фото: Freepik

Поэтому, чтобы купить своему ребенку все необходимое, стоит заранее понимать, сколько на это нужно отложить денег. Мы примерно посчитали, сколько будет стоить собрать ребенка в школу, если купить ему все то, что нужно.

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу?

Так, блузы для девочек в магазине стоят от 99 гривен, а юбки — от 299 гривен. Если говорить об одежде для мальчиков, то все обойдется немного дороже. Так, например, стоимость рубашек для мальчиков стартует от 150 гривен, в то время как штаны стоят от 279 гривен.

Примерно такая же цена и на спортивную одежду, которая нужна ребенку для физкультуры, и обувь. Что касается рюкзаков, которые нужны ребенку для того, чтобы он носил школьные принадлежности, то стартовая стоимость на них составляет 399 гривен.

Ребенок, держащий на спине рюкзак
Ребенок, держащий на спине рюкзак. Фото: Freepik

Если говорить о канцелярии, то ребенку в школе понадобятся маленькие кнопки и скрепки для пеналов, циркули и дневники. Все дети любят, чтобы их тетради выглядели стильно и ярко, поэтому следует выбирать именно то, что хочет ребенок.

Что касается стоимости, то тетради хорошего качества и в ярких обложках стоят от четырех гривен. При этом, ручки, без которых обучение ребенка просто не представить, в магазинах стоят от двух гривен.

Напомним, мы писали о том, как правильно подготовить своего ребенка к учебе в школе.

Раньше мы рассказывали о том, как прическу можно сделать своему ребенку на первое сентября.

Также мы сообщали о том, какой стильный маникюр можно сделать на первое сентября.

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