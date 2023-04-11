Перший мільйон: мультфільм "Мавка" б'є рекорди за переглядом

Мультфільм "Мавка" переглянуло понад мільйон глядачів. Фото: google.com

Український анімаційний фільм "Мавка" переглянуло понад мільйон глядачів, а касовий збір становить понад мільярд гривень.

Про це повідомляє на своєму сайті Державне агентство України з питань кіно.

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"Після шостого вікенду у кіно "Мавку" переглянуло 1 011 735 глядачів, а бокс-офіс сумарно склав 127 531 211 грн!", — зазначили у Держкіно.

У Держкіно нагадали, що анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, на початку року в український прокат вийшла довгоочікувана історична драма "Щедрик". Вона розповідає про долі трьох різних за національністю родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе — війна. Тепер стрічку зможуть побачити й в Азії