Первый миллион: мультфильм "Мавка" бьет рекорды по просмотру

Мультфильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей. Фото: google.com

Украинский анимационный фильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей, а кассовый сбор составляет более миллиарда гривен.

Об этом сообщает на своем сайте Государственное агентство Украины по кино.

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"После шестого уик-энда в кино "Мавку" посмотрело 1 011 735 зрителей, а бокс-офис суммарно составил 127 531 211 грн! ", — отметили в Госкино.

В Госкино напомнили, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, в начале года в украинский прокат вышла долгожданная историческая драма "Щедрик". Она рассказывает о судьбах трех разных по национальности семей: украинцев, поляков и евреев, объединенных общим горем — войной. Теперь фильм смогут увидеть и в Азии.