Первый миллион: мультфильм "Мавка" бьет рекорды по просмотру
Украинский анимационный фильм "Мавка" посмотрело более миллиона зрителей, а кассовый сбор составляет более миллиарда гривен.
Об этом сообщает на своем сайте Государственное агентство Украины по кино.
"После шестого уик-энда в кино "Мавку" посмотрело 1 011 735 зрителей, а бокс-офис суммарно составил 127 531 211 грн! ", — отметили в Госкино.
В Госкино напомнили, что анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID).
Напомним, в начале года в украинский прокат вышла долгожданная историческая драма "Щедрик". Она рассказывает о судьбах трех разных по национальности семей: украинцев, поляков и евреев, объединенных общим горем — войной. Теперь фильм смогут увидеть и в Азии.