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Пестициди перевищують норму в 33 рази — в Україну завезли отруйні мандарини

21 листопада 2023 14:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пестициди перевищують норму в 33 рази — в Україну завезли отруйні мандарини
Мандарини на прилавку. Фото: Конкурент
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україну завезли отруйні мандарини з Єгипту. Відомо, що вміст пестицидів у фруктах перевищує норму в 33 рази.

Про це повідомляється на сайті RASFF.

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Зазначається, що отруйні для здоров'я мандарини доставили з Єгипту також і в Грецію. Саме там виявили у цитрусових перевищення вмісту пестициду диметоату в 33 рази від допустимої норми.

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Скриншот із сайту RASFF

Відомо, що в Греції єгипетські мандарини не допустили до продажу людям. Проте, чи потрапили фрукти на прилавки магазинів в Україні, невідомо.

Наразі в Україні не зафіксовано випадків отруєння цитрусовими. Відповідно, не було й реакції від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Які наслідки отруєння диметоатом

При потраплянні до організму людини через рот, пори шкіри або при вдиханні диметоат викликає діарею, нудоту, пітливість, розмитість зору, важке дихання.

Згідно з деякими дослідженнями, диметоат може мати карциногенний потенціал, що збільшує ризик розвитку ракових захворювань.

Нагадаємо, що в Україні впали у ціні цитрусові — апельсин та мандарин. Середня вартість знизилася з  61,12 до 48,64 грн/кг.

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