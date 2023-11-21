Пестициды превышают норму в 33 раза — в Украину завезли ядовитые мандарины

Мандарины на прилавке. Фото: Конкурент

В Украину завезли ядовитые мандарины из Египта. Известно, что содержание пестицидов в фруктах превышает норму в 33 раза.

Об этом сообщается на сайте RASFF.

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Отмечается, что ядовитые для здоровья мандарины из поставили из Египта также и в Грецию. Именно там обнаружили у цитрусовых превышение содержания пестицида диметоата в 33 раза от допустимой нормы.

Скриншот с сайта RASFF

Известно, что в Греции египетские мандарины не допустили к продаже людям. Однако попали ли фрукты на прилавки магазинов в Украине, неизвестно.

В настоящее время в Украине не зафиксированы случаи отравления цитрусовыми. Соответственно, не было и реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Какие последствия отравления диметоатом

При попадании в организм человека через рот, поры кожи или при вдыхании диметоат вызывает диарею, тошноту, потливость, размытость зрения, тяжелое дыхание.

Согласно некоторым исследованиям, диметоат может иметь карциногенный потенциал, что увеличивает риск развития раковых заболеваний.

Напомним, что в Украине упали в цене цитрусовые – апельсин и мандарин. Средняя стоимость снизилась с 61,12 до 48,64 грн/кг.