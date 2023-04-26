Петиція щодо одностатевих шлюбів набрала 25 тис. голосів: деталі

Електронна петиція до державної влади. Фото: Наталія Слінкіна

Велика частина громадян і громадянок України досі позбавлена права на офіційне оформлення своїх стосунків з коханими. Ця проблема існує в Україні з моменту Незалежності, але після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року вона лише загострилася. Пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема це стосується одностатевих пар, серед яких — пари ЛГБТ + військових.

Про це інформується в петиції № 22/144562-еп про "Легалізацію одностатевих шлюбів" на сайті Президента України.

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Спільнота ЛГБТ + військових висвітлює історії членів своєї спільноти та проблеми, з якими вони стикаються. Розголосу набули історія пари військових — Івана та Миколи, які заручені, проте не можуть вступити у шлюб через вимоги Конституції. Микола втратив руку, захищаючи українську державу. Але держава все ще не визнає його сім'ю і не знайшла можливості захистити її.

Одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого партнера чи партнерки, якщо він чи вона були поранені та не можуть ухвалити такі рішення самостійно, або в гіршому випадку, якщо він чи вона загинули, не можуть розпоряджатися його, її тілом, отримати спадок за пільговими умовами чи отримати соціальний захист з боку держави, як це передбачено для сімей військових чи постраждалих від війни.

"Україна має легалізувати цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Захистити тих, хто захищає її", — йдеться у заяві.

Крім цього, організатори петиції додали, що суспільство до цього готове. Згідно з останніми даними соціологічного опитування National Democratic Institute та Київського міжнародного інституту соціології, 56% українців підтримують запровадження цивільних партнерств для ЛГБТ + людей, і лише 24% виступає проти.

17 січня 2023 року Велика Палата Європейського суду з прав людини підтвердила, що відсутність в державі юридичного визнання одностатевих пар є порушенням статті 8 ЄКПЛ, що закріплює право на повагу до приватного і сімейного життя.

Оскільки Україна — учасниця Європейської конвенції з прав людини, вона має прямий обов'язок створити механізм для реєстрації стосунків одностатевими парами. Інакше — вона порушує положення Конвенції.

У Національній стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (яка була затверджена Указом Президента України № 501/2015 від 25 серпня 2015 року), а також у відповідному Плані дій на реалізацію цієї Національної стратегії (що затверджений розпорядженням уряду № 1393-р від 23 листопада 2015 року) були положення про те, що ми маємо ухвалити законопроєкт про партнерства до 2017 року.

Однак цей проєкт навіть не був розроблений. Зобов'язання перенесли до нової Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки, що була затверджена Указом Президента України № 119/2021 від 24 березня 2021 року та до Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021—2023 роки, що був затверджений Кабінетом міністрів Розпорядженням № 756-р від 23 червня 2021 року.

Терміни ухвалення проєкту за новим Планом дій вже також добігають кінця. Та попри це, і попри ваше звернення як Президента України до Уряду — у відповідь на петицію № 22/144562-еп про "Легалізацію одностатевих шлюбів" з проханням розглянути можливість створення інституту зареєстрованого цивільного партнерства — належних і достатніх дій Уряд досі не вчинив.

Набрані голоси петиції № 22/144562-еп про "Легалізацію одностатевих шлюбів". Фото: Скріншот

Ухвалення цього проєкту як Закону розв'яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо.

Організатори петиції № 22/144562-еп про "Легалізацію одностатевих шлюбів" звертаються до Президента України і просять Володимира Зеленського:

1. Публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", що запроваджує партнерства для одностатевих та різностатевих пар.

2. Звернутися до Верховної Ради України та її керівництва з проханням негайно розглянути та підтримати законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

3. Звернутися до Комітету правової політики Верховної Ради України та його голови з проханням підтримати законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

4. Звернутися до депутатів депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України з проханням проголосувати та підтримати законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

5. Звернутися до Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради України з проханням включити законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" до порядку денного пленарних засідань ВРУ і визначити його як невідкладний зі скороченням термінів його розгляду.

6. Всіляко сприяти ухваленню законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" та негайно підписати його після його ухвалення.

Нагадаємо, що народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися зокрема ЛГБТ-пари.