Петиция по поводу однополых браков набрала 25 тыс. голосов: детали

Электронная петиция к гос власти. Фото: Наталья Слинкина

Большинство граждан и гражданок Украины до сих пор лишено права на официальное оформление своих отношений с любимыми. Эта проблема существует в Украине с момента Независимости, но после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 она только обострилась. Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женаты. В частности, это касается однополых пар, среди которых — пары ЛГБТ + военных.

Об этом информируется в петиции № 22/144562-эп о "Легализации однополых браков" на сайте Президента Украины.

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Петиция по поводу однополых браков

Сообщество ЛГБТ+военных освещает истории членов своего сообщества и проблемы, с которыми они сталкиваются. Огласку приобрели история пары военных — Ивана и Николая, которые помолвлены, однако не могут вступить в брак из-за требований Конституции. Николай потерял руку, защищая украинское государство. Но государство все еще не признает его семью и не нашло возможности защитить его.

Однополые партнеры не могут принять решение о лечении своего партнера или партнерши, если он или она были ранены и не могут принять такие решения самостоятельно, или в худшем случае, если он или она погибли, не могут распоряжаться его, ее телом, получить наследство по льготным условиями или получить социальную защиту со стороны государства, как это предусмотрено для семей военных или пострадавших от войны.

"Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее", — говорится в заявлении.

Кроме того, организаторы петиции добавили, что общество к этому готово. Согласно последним данным социологического опроса National Democratic Institute и Киевского международного института социологии, 56% украинцев поддерживают введение гражданских партнерств для ЛГБТ + людей, и только 24% выступает против.

17 января 2023 года Большая Палата Европейского суда по правам человека подтвердила, что отсутствие в государстве юридического признания однополых пар является нарушением статьи 8 ЕКПЧ, закрепляющей право на уважение к частной и семейной жизни.

Поскольку Украина — участник Европейской конвенции по правам человека, у нее есть прямая обязанность создать механизм для регистрации отношений однополыми парами. Иначе она нарушает положения Конвенции.

В Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года (которая была утверждена Указом Президента Украины № 501/2015 от 25 августа 2015 года), а также в соответствующем Плане действий на реализацию этой Национальной стратегии (утвержденный распоряжением правительства № 1393-р от 23 ноября 2015 г.) были положения о том, что мы должны принять законопроект о партнерстве до 2017 года.

Однако этот проект не был даже разработан. Обязательства перенесли в новую Национальную стратегию в области прав человека на 2021-2023 годы, утвержденную Указом Президента Украины № 119/2021 от 24 марта 2021 года и в План действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на 2021-2023 годы, утвержденным Кабинетом министров Распоряжением № 756-р от 23 июня 2021 года.

Сроки принятия проекта по новому Плану действий уже также заканчиваются. Но, несмотря на это, и несмотря на ваше обращение как Президента Украины к Правительству — в ответ на петицию № 22/144562-эп о "Легализации однополых браков" с просьбой рассмотреть возможность создания института зарегистрированного гражданского партнерства — надлежащих и достаточных действий Правительство до сих пор не совершило.

Набраны голоса петиции № 22/144562-эп о "Легализации однополых браков". Фото: Скриншот

Принятие этого проекта как Закона решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них.

Организаторы петиции № 22/144562-эп о "Легализации однополых браков" обращаются к Президенту Украины и просят Владимира Зеленского:

1. Публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", вводящий партнерства для однополых и разнополых пар.

2. Обратиться к Верховной Рады Украины и ее руководства с просьбой немедленно рассмотреть и поддержать законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств".

3. Обратиться в Комитет правовой политики Верховной Рады Украины и его председателя с просьбой поддержать законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств".

4. Обратиться к депутатам депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины с просьбой проголосовать и поддержать законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств".

5. Обратиться в Согласительный совет депутатских фракций Верховной Рады Украины с просьбой включить законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" в повестку дня пленарных заседаний ВРУ и определить его как неотложный с сокращением сроков его рассмотрения.

6. Всемерно способствовать принятию законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" и немедленно подписать его после его принятия.

Напомним, что народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала на регистрацию в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться в частности ЛГБТ-пары.