Обстріли Донеччини: поліція повідомила про втрати та руйнування за добу 1 лютого

Під вогнем опинилися десятки цивільних об'єктів: поліція повідомила про наслідки нових обстрілів Донеччини
Поліція Донеччини задокументувала наслідки обстрілів Донецької області військами агресора протягом доби. Внаслідок нових атак зруйновані житлові будинки, є загиблі та поранені.
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.
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Наслідки обстрілів
Як повідомили у поліції, окупанти вдарили "Іскандерами-К", "С-300", "Градами", "Смерчами", артилерією та танками. Постраждали 10 населених пунктів. Загинули й дістали травми цивільні мешканці.
"Ворог здійснив 14 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 43 цивільних об’єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що три удари росіяни завдали по Краматорську. Дві ракети "С-300" поцілили у промислову зону й цвинтар. Втретє по місту завдали удар ракетою "Іскандер-К". Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, є вбиті та поранені мирні жителі.
"Ракетами "С-300" окупанти вдарили й по інших містах Краматорського району — Дружківці і Слов’янську", — зазначили у поліції.
Повідомляється також, що зі "Смерчів" окупанти обстріляли Велику Новосілку, пошкоджено об’єкти інфраструктури. З "Градів" накрили Торецьк.
"Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті та Часовому Яру", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 1 лютого, росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області. Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.
Внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб.