Обстріли Донеччини: поліція повідомила про втрати та руйнування за добу 1 лютого

Російський ракетний терор на Донеччині триває

Поліція Донеччини задокументувала наслідки обстрілів Донецької області військами агресора протягом доби. Внаслідок нових атак зруйновані житлові будинки, є загиблі та поранені.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Наслідки обстрілів

Як повідомили у поліції, окупанти вдарили "Іскандерами-К", "С-300", "Градами", "Смерчами", артилерією та танками. Постраждали 10 населених пунктів. Загинули й дістали травми цивільні мешканці.

"Ворог здійснив 14 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 43 цивільних об’єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що три удари росіяни завдали по Краматорську. Дві ракети "С-300" поцілили у промислову зону й цвинтар. Втретє по місту завдали удар ракетою "Іскандер-К". Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, є вбиті та поранені мирні жителі.

"Ракетами "С-300" окупанти вдарили й по інших містах Краматорського району — Дружківці і Слов’янську", — зазначили у поліції.

Повідомляється також, що зі "Смерчів" окупанти обстріляли Велику Новосілку, пошкоджено об’єкти інфраструктури. З "Градів" накрили Торецьк.

"Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті та Часовому Яру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області. Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.

Внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб.