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Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса

2 февраля 2023 12:37
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрелы Донбасса: полиция сообщила о потерях и разрушениях за сутки 1 февраля
Российский ракетный террор в Донецкой области продолжается
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Полиция Донбасса задокументировала последствия обстрелов Донецкой области войсками агрессора в течение суток. В результате новых атак разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

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Последствия обстрелов

Как сообщили в полиции, оккупанты ударили "Искандерами-К", "С-300", "Градами", "Смерчами", артиллерией и танками. Пострадали десять населенных пунктов. Погибли и получили травмы гражданские жители.

"Враг совершил 14 огневых атак. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы", — говорится в сообщении.

Также известно, что три удара россияне нанесли по Краматорску. Две ракеты "С-300" попали в промышленную зону и кладбище. Третий раз по городу нанесли удар ракетой "Искандер-К". Разрушения получили 10 многоквартирных домов, есть убитые и раненые мирные жители.

"Ракетами "С-300" оккупанты ударили и по другим городам Краматорского района - Дружковцы и Славянске", — отметили в полиции.

Сообщается также, что из "Смерчей" оккупанты обстреляли Великую Новоселку, повреждены объекты инфраструктуры. Из "Градов" накрыли Торецк.

"В результате артиллерийских обстрелов травмированы в Бахмуте и Часовом Яру", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 1 февраля, россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

В результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских лиц.

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