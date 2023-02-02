Обстрелы Донбасса: полиция сообщила о потерях и разрушениях за сутки 1 февраля

Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса
Полиция Донбасса задокументировала последствия обстрелов Донецкой области войсками агрессора в течение суток. В результате новых атак разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
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Последствия обстрелов
Как сообщили в полиции, оккупанты ударили "Искандерами-К", "С-300", "Градами", "Смерчами", артиллерией и танками. Пострадали десять населенных пунктов. Погибли и получили травмы гражданские жители.
"Враг совершил 14 огневых атак. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы", — говорится в сообщении.
Также известно, что три удара россияне нанесли по Краматорску. Две ракеты "С-300" попали в промышленную зону и кладбище. Третий раз по городу нанесли удар ракетой "Искандер-К". Разрушения получили 10 многоквартирных домов, есть убитые и раненые мирные жители.
"Ракетами "С-300" оккупанты ударили и по другим городам Краматорского района - Дружковцы и Славянске", — отметили в полиции.
Сообщается также, что из "Смерчей" оккупанты обстреляли Великую Новоселку, повреждены объекты инфраструктуры. Из "Градов" накрыли Торецк.
"В результате артиллерийских обстрелов травмированы в Бахмуте и Часовом Яру", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 1 февраля, россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.
В результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских лиц.