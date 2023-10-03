Підготовка до зими та захист від обстрілів РФ у Харкові: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У вівторок, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які воюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку й обговорив з ними ситуацію на фронті. Окрім цього, український лідер провів наради щодо підготовки до опалювального сезону на Харківщині.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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Зустріч з бойовими бригадами

Відтак, 3 жовтня Володимир Зеленський відвідав військові бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Український лідер, зокрема, обговорив з комбатами та комбригами ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби українських військових.

"Заслухав доповідь генерала Сирського, також очільника обласної Служби безпеки України, Національної поліції — ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону", — каже Зеленський.

Підготовка до зими та захист від російських обстрілів

Також Зеленський провів наради з місцевими посадовцями. На них, зокрема, йшлося про підготовку до зими, а також захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

"На нарадах були й доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів. Усе треба виконати, щодо деяких речей — значно прискоритися", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.

Також 2 жовтня Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони, зокрема, обговорили експорт українського зерна.