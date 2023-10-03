Подготовка к зиме и защита от обстрелов РФ в Харькове: главное с обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Во вторник, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, воюющие на Купянско-Лиманском направлении и обсудив с ними ситуацию на фронте. Кроме того, украинский лидер провел совещания по подготовке к отопительному сезону на Харьковщине.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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Встреча с боевыми бригадами

Так, 3 октября Владимир Зеленский посетил военные бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении. Украинский лидер в частности обсудил с комбатами и комбригами ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности украинских военных.

"Заслушал доклад генерала Сырского, также руководителя областной Службы безопасности Украины, Национальной полиции — основательные доклады по защите Харьковского региона", — говорит Зеленский.

Подготовка к зиме и защита от российских обстрелов

Также Зеленский провел совещания с местными чиновниками. На них, в частности, речь шла о подготовке к зиме, а также защите от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защите энергообъектов, восстановлении домов, социальной сфере, гуманитарном разминировании.

"На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все нужно выполнить, по некоторым вещам — значительно ускориться", — добавил Зеленский.

Напомним, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.

Также 2 октября Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили экспорт украинского зерна.