Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Подготовка к зиме и защита от обстрелов РФ в Харькове: главное с обращения Зеленского arrow

Подготовка к зиме и защита от обстрелов РФ в Харькове: главное с обращения Зеленского

3 октября 2023 19:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подготовка к зиме и защита от обстрелов РФ в Харькове: главное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады, воюющие на Купянско-Лиманском направлении и обсудив с ними ситуацию на фронте. Кроме того, украинский лидер провел совещания по подготовке к отопительному сезону на Харьковщине.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

Читайте также:

Встреча с боевыми бригадами

Так, 3 октября Владимир Зеленский посетил военные бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении. Украинский лидер в частности обсудил с комбатами и комбригами ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности украинских военных.

"Заслушал доклад генерала Сырского, также руководителя областной Службы безопасности Украины, Национальной полиции — основательные доклады по защите Харьковского региона", — говорит Зеленский.

Подготовка к зиме и защита от российских обстрелов

Также Зеленский провел совещания с местными чиновниками. На них, в частности, речь шла о подготовке к зиме, а также защите от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защите энергообъектов, восстановлении домов, социальной сфере, гуманитарном разминировании.

"На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все нужно выполнить, по некоторым вещам — значительно ускориться", — добавил Зеленский.

Напомним, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.

Также 2 октября Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили экспорт украинского зерна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз