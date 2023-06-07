Підрив дамби: в Миколаєві рівень води значно зріс

Працівники "ЕЛУ автодоріг" закачують воду. Фото: Олександр Сєнкевич

Рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 70 см. Спеціалісти з компанії "ЕЛУ автодоріг" вживають заходів для забезпечення безпеки понтонного мосту, що веде на півострів Аляуди.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати", — зазначив Олександр Сєнкевич.

З підняттям рівня води, міст, що веде на півострів Аляуди, підіймається, що може призвести до його пошкодження або навіть руйнування. Тому з метою збереження переправи, фахівці приступили до її притоплення.

Попри ці заходи, пішоходи та легкові автомобілі зможуть продовжувати використовувати понтонний міст. Проте, водіям великогабаритного транспорту радять утриматися від проходження через нього для уникнення ризику.

Комунальники протягом усього дня будуть на місці біля мосту, щоб вжити необхідні заходи у разі потреби.

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