Подрыв дамбы: в Николаеве уровень воды значительно вырос

Сотрудники "ЭЛУ автодорог" закачивают воду. Фото: Александр Сенкевич

Уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 70 см. Специалисты из компании "ЭЛУ автодорог" принимают меры для обеспечения безопасности понтонного моста, ведущего на остров Аляуды.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Стежем за ситуацией. Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева является +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус пиковые, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать", — отметил Александр Сенкевич.

С поднятием уровня воды мост, ведущий на полуостров Аляуды, поднимается, что может привести к его повреждению или даже разрушению. Поэтому с целью сохранения переправы специалисты приступили к ее притоплению.

Несмотря на эти мероприятия пешеходы и легковые автомобили смогут продолжать использовать понтонный мост. Однако водителям крупногабаритного транспорта советуют воздержаться от прохождения через него во избежание риска.

Коммунальщики в течение всего дня будут на месте у моста, чтобы принять необходимые меры в случае необходимости.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.