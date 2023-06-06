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Підрив Каховської ГЕС: що робити, якщо ви опинилися в зоні підтоплення

6 червня 2023 15:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що робити в зоні підтоплення через підрив Каховської ГЕС – поради від ДСНС
Підтоплення Херсонщини через підрив Каховської ГЕС росіянами. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Вночі у вівторок, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, через що почало підтоплювати багато населених пунктів. Через підтоплення почалася евакуація місцевих жителів, тому рятувальники та уряд України розповів, що робити в разі перебування в зоні підтоплення.

Про це повідомляють на каналі ДСНС України в Telegram.

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Що робити, якщо ви опинилися у зоні підтоплення?

Рятувальники стверджують, що у разі знаходження в зоні підтоплення потрібно:

  • оперативно зібрати всі речі, медичні препарати та документи;
  • вимкнути всі прилади, перекрити електрику та газ, а також зачинити всі двері та вікна;
  • допомогти дітям, людям з обмеженими можливостями та похилим людям;
  • потурбуватися про тварин;
  • запланувати маршрут евакуації за рекомендаціями місцевої влади та рятувальників.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Фото: скріншот з Telegram

Що робити в разі неможливості самостійно евакуюватися?

Якщо ви знаходитеся в зоні підтоплення та не можете самостійно виїхати, очікуйте на евакуацію та поки:

  • зберіть речі та підніміться на верхні поверхи або горище;
  • робіть якісь знаки, що ви потребуєте допомоги, наприклад, подавайте звукові сигнали, одягніть яскраві речі або нанесіть написи;
  • виконуйте всі вказівки оперативних служб.

Та головне, що вам потрібно робити в такій ситуації, – це бути спокійними та поважати один одного. Крім того, ні в якому разі не переповнюйте катери, плоти та човни, які призначені для евакуації.

Наслідки підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Фото: скріншот з Telegram
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Фото: скріншот з Telegram

Куди звертатися?

Люди, які знаходяться в зоні підтоплення, будуть вивезені автобусами до Херсона, після чого до Миколаєва та Хмельницького, Одеси та Кропивницького, а також Києва та інших українських міст. Місцева влада закликає зібрати необхідні речі та чекати на автобуси для евакуації.

Стосовно евакуації звертайтеся до місцевої влади або за номером гарячої лінії кризового реагування Міністерства реінтеграції: 15–48.

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі показали, як після підриву виглядає Каховська ГЕС.

Раніше ми розповідали про те, що стало відомо, які населені пункти будуть підтоплені через підрив Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що треба знати про суму збитків через підрив Каховської ГЕС.

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