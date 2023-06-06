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Подрыв Каховской ГЭС: что делать, если вы оказались в зоне подтопления

6 июня 2023 15:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что делать в зоне подтопления из–за подрыва Каховской ГЭС – советы от ГСЧС
Подтопление Херсонщины из–за подрыва Каховской ГЭС россиянами. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ночью во вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, из–за чего начало подтапливать многие населенные пункты. Из–за подтопления началась эвакуация местных жителей, поэтому спасатели и правительство Украины рассказали, что делать в случае нахождения в зоне подтопления.

Об этом сообщают на канале ГСЧС Украины в Telegram.

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Что делать, если вы оказались в зоне подтопления?

Спасатели утверждают, что в случае нахождения в зоне подтопления требуется:

  • оперативно собрать все вещи, медицинские препараты и документы;
  • выключить все приборы, перекрыть электричество и газ, а также закрыть все двери и окна;
  • помочь детям, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям;
  • позаботиться о животных;
  • запланировать маршрут эвакуации по рекомендациям местных властей и спасателей.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. Фото: скриншот с Telegram

Что делать при невозможности самостоятельно эвакуироваться?

Если вы находитесь в зоне подтопления и не можете самостоятельно уехать, ждите эвакуации и пока:

  • соберите вещи и поднимитесь на верхние этажи или чердак;
  • делайте какие–то знаки, что вы нуждаетесь в помощи, например, подавайте звуковые сигналы, наденьте яркие вещи или нанесите надписи;
  • следуйте всем указаниям оперативных служб.

Но главное, что вам нужно делать в такой ситуации, – быть спокойными и уважать друг друга. Кроме того, ни в коем случае не переполняйте катера, плоты и лодки, предназначенные для эвакуации.

Последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. Фото: скриншот с Telegram
Последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС на Херсонщине. Фото: скриншот с Telegram

Куда обращаться?

Люди, которые находятся в зоне подтопления, будут вывезены автобусами в Херсон, после чего в Николаев и Хмельницкий, Одессу и Кропивницкий, а также Киев и другие украинские города. Местные власти призывают собрать необходимые вещи и ждать автобусов для эвакуации.

Касательно эвакуации обращайтесь к местным властям или по номеру горячей линии кризисного реагирования Министерства реинтеграции: 15–48.

Напомним, мы писали о том, что в сети показали, как после взрыва выглядит Каховская ГЭС.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, какие населенные пункты будут подтоплены из–за подрыва Каховской ГЭС.

Также мы сообщали о том, что нужно знать о сумме ущерба из–за подрыва Каховской ГЭС.

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