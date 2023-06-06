Что делать в зоне подтопления из–за подрыва Каховской ГЭС – советы от ГСЧС

Подрыв Каховской ГЭС: что делать, если вы оказались в зоне подтопления
Ночью во вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, из–за чего начало подтапливать многие населенные пункты. Из–за подтопления началась эвакуация местных жителей, поэтому спасатели и правительство Украины рассказали, что делать в случае нахождения в зоне подтопления.
Об этом сообщают на канале ГСЧС Украины в Telegram.
Что делать, если вы оказались в зоне подтопления?
Спасатели утверждают, что в случае нахождения в зоне подтопления требуется:
- оперативно собрать все вещи, медицинские препараты и документы;
- выключить все приборы, перекрыть электричество и газ, а также закрыть все двери и окна;
- помочь детям, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям;
- позаботиться о животных;
- запланировать маршрут эвакуации по рекомендациям местных властей и спасателей.
Что делать при невозможности самостоятельно эвакуироваться?
Если вы находитесь в зоне подтопления и не можете самостоятельно уехать, ждите эвакуации и пока:
- соберите вещи и поднимитесь на верхние этажи или чердак;
- делайте какие–то знаки, что вы нуждаетесь в помощи, например, подавайте звуковые сигналы, наденьте яркие вещи или нанесите надписи;
- следуйте всем указаниям оперативных служб.
Но главное, что вам нужно делать в такой ситуации, – быть спокойными и уважать друг друга. Кроме того, ни в коем случае не переполняйте катера, плоты и лодки, предназначенные для эвакуации.
Куда обращаться?
Люди, которые находятся в зоне подтопления, будут вывезены автобусами в Херсон, после чего в Николаев и Хмельницкий, Одессу и Кропивницкий, а также Киев и другие украинские города. Местные власти призывают собрать необходимые вещи и ждать автобусов для эвакуации.
Касательно эвакуации обращайтесь к местным властям или по номеру горячей линии кризисного реагирования Министерства реинтеграции: 15–48.
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