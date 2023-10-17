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Підрив нафтового танкера, успіхи ЗСУ та теракт в Брюсселі: новини 16 жовтня

17 жовтня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Підрив нафтового танкера, успіхи ЗСУ та теракт в Брюсселі: новини 16 жовтня
Поліцейські на місці теракту в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 16 жовтня, у Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер. Також народна синоптикиня попередила українців про різке похолодання та перший сніг. Крім того, у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ за минулу добу.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 16 жовтня, які ви могли пропустити.

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У Чорному морі біля узбережжя Румунії підірвався на міні нафтовий танкер під прапором Ліберії. Припускається, що міни були розставлені Чорноморським флотом Росії. 

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Туман та мороз у місті. Фото: УНІАН

У вівторок, 17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас, опадів не передбачається.  

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. 

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