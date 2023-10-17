Підрив нафтового танкера, успіхи ЗСУ та теракт в Брюсселі: новини 16 жовтня
Вчора, 16 жовтня, у Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер. Також народна синоптикиня попередила українців про різке похолодання та перший сніг. Крім того, у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ за минулу добу.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 16 жовтня, які ви могли пропустити.
У Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер, — ЗМІ
У Чорному морі біля узбережжя Румунії підірвався на міні нафтовий танкер під прапором Ліберії. Припускається, що міни були розставлені Чорноморським флотом Росії.
Діденко попередила українців про похолодання та перший сніг
У вівторок, 17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас, опадів не передбачається.
У Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ протягом доби
Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
У Брюсселі терорист ІДІЛ застрелив двох фанатів перед футбольним матчем
16 жовтня у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.
Оборона Маріуполя: нагадування для українців
На вихідних український інформаційний простір обурило опитування молодих громадян України у центрі Києва. Незнання на другому році війни про героїчну оборону Маріуполя спонукало нас нагадати про ту сторінку нинішнього військового конфлікту. Про це — читайте у нашому матеріалі.
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