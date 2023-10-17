Підрив нафтового танкера, успіхи ЗСУ та теракт в Брюсселі: новини 16 жовтня

Поліцейські на місці теракту в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Вчора, 16 жовтня, у Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер. Також народна синоптикиня попередила українців про різке похолодання та перший сніг. Крім того, у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ за минулу добу.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 16 жовтня, які ви могли пропустити.

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У Чорному морі підірвався на міні нафтовий танкер, — ЗМІ

Нафтовий танкер Ali Najafov, який зазнав аварії. Фото: freepik

У Чорному морі біля узбережжя Румунії підірвався на міні нафтовий танкер під прапором Ліберії. Припускається, що міни були розставлені Чорноморським флотом Росії.

Діденко попередила українців про похолодання та перший сніг

Туман та мороз у місті. Фото: УНІАН

У вівторок, 17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас, опадів не передбачається.

У Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ протягом доби

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

У Брюсселі терорист ІДІЛ застрелив двох фанатів перед футбольним матчем

Місце події в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron

16 жовтня у Брюсселі терорист Ісламської Держави (ІДІЛ) вчинив теракт. Під час матчу між збірними Бельгії та Швеції стрілець вбив двох шведських вболівальників.

Оборона Маріуполя: нагадування для українців

Один із захисників "Азовсталі". Фото: Дмитро "Орест" Козацький, один із воїнів маріупольського гарнізону

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