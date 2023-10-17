Подрыв нефтяного танкера, успехи ВСУ и теракт в Брюсселе: новости 16 октября

Полицейские находятся на месте теракта в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Вчера, 16 октября, в Черном море подорвался на мине нефтяной танкер. Также народный синоптик предупредила украинцев о резком похолодании и первом снеге. Кроме того, в Генштабе сообщили об успехах ВСУ за минувшие сутки.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 16 октября, которые вы могли пропустить.

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В Черном море взорвался на мине нефтяной танкер, — СМИ

Нефтяной танкер Ali Najafov, потерпевший крушение. Фото: freepik

В Черном море у побережья Румынии взорвался на мине нефтяной танкер под флагом Либерии. Предполагается, что мины расставлены Черноморским флотом России.

Диденко предупредила украинцев о похолодании и первом снеге

Туман и мороз в городе. Фото: УНИАН

Во вторник, 17 октября, в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время осадков не предполагается.

В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух фанатов перед футбольным матчем

Место происшествия в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

16 октября в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.

Оборона Мариуполя: напоминания для украинцев

Один из защитников "Азовстали". Фото: Дмитрий "Орест" Козацкий, один из воинов мариупольского гарнизона

На выходных украинское информационное пространство возмутило опрос молодых граждан Украины в центре Киева. Незнание на втором году войны о героической обороне Мариуполя побудило нас напомнить о той странице нынешнего военного конфликта. Об этом — читайте в нашем материале .

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