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Подрыв нефтяного танкера, успехи ВСУ и теракт в Брюсселе: новости 16 октября

17 октября 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Подрыв нефтяного танкера, успехи ВСУ и теракт в Брюсселе: новости 16 октября
Полицейские находятся на месте теракта в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вчера, 16 октября, в Черном море подорвался на мине нефтяной танкер. Также народный синоптик предупредила украинцев о резком похолодании и первом снеге. Кроме того, в Генштабе сообщили об успехах ВСУ за минувшие сутки.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 16 октября, которые вы могли пропустить.

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Нефтяной танкер Ali Najafov, потерпевший крушение. Фото: freepik

В Черном море у побережья Румынии взорвался на мине нефтяной танкер под флагом Либерии. Предполагается, что мины расставлены Черноморским флотом России.

Диденко предупредила украинцев о похолодании и первом снеге

Какая будет погода в Украине во вторник, 17 октября: прогноз погоды для всех областей.
Туман и мороз в городе. Фото: УНИАН

Во вторник, 17 октября, в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время осадков не предполагается.

В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток

В Генштабе отчитались об успехах ВСУ в течение суток
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

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В Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух фанатов перед футбольным матчем
Место происшествия в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron

16 октября в Брюсселе террорист Исламского Государства (ИГИЛ) совершил теракт. Во время матча между сборными Бельгии и Швеции стрелок убил двух шведских болельщиков.

Оборона Мариуполя: напоминания для украинцев

Детали обороны Азовстали: происходящее в Мариуполе
Один из защитников "Азовстали". Фото: Дмитрий "Орест" Козацкий, один из воинов мариупольского гарнизона

На выходных украинское информационное пространство возмутило опрос молодых граждан Украины в центре Киева. Незнание на втором году войны о героической обороне Мариуполя побудило нас напомнить о той странице нынешнего военного конфликта. Об этом — читайте в нашем материале .

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