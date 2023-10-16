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Підсумки 600 днів війни, ситуація в Авдіївці та під Бахмутом: прямий ефір Новини.LIVE

16 жовтня 2023 20:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підсумки 600 днів війни, ситуація в Авдіївці та під Бахмутом: прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У вівторок, 16 жовтня, гостем вечірнього ефіру стане керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж. Він повідомить підсумки 600 днів війни в Україні, ситуацію в Авдіївці й під Бахмутом та багато іншого.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

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Крім того, Микола Маломуж розповість, що зараз відбувається з ПВК "Вагнер" та як Лукашенко намагається "кинути" Путіна.

Нагадаємо, що ЗС РФ планують прорвати оборону ЗСУ та знову захопити українські території. Російська армія та бойовики "Л/ДНР" знову поновили спроби штурму на Лимано-Куп'янському напрямку, суттєво активізувавши сили.

Крім того, під час наступу на Авдіївку російські загарбники втратили понад 60 танків і бронетранспортерів. Також було ліквідовано щонайменше 200 окупантів.

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