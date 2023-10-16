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Итоги 600 дней войны, ситуация в Авдеевке и под Бахмутом: прямой эфир Новини.LIVE

16 октября 2023 20:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Итоги 600 дней войны, ситуация в Авдеевке и под Бахмутом: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во вторник, 16 октября, гостем вечернего эфира станет руководитель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж. Он сообщит итоги 600 дней войны в Украине, ситуацию в Авдеевке и под Бахмутом и многое другое.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, Николай Маломуж расскажет, что сейчас происходит с ПИК "Вагнер" и как Лукашенко пытается бросить Путина.

Напомним, что ВС РФ планируют прорвать оборону ВСУ и снова захватить украинские территории. Российская армия и боевики "Л/ДНР" снова возобновили попытки штурма на Лимано-Купянском направлении, существенно активизировав силы.

Кроме того, во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 оккупантов.

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