Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Україна отримає від США ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення протиповітряної оборони. Адже РФ не припиняє завдавати удари по Україні безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Читайте також:

Очікується, що про надання чергової допомоги буде оголошено у вівторок, 9 травня.

Повідомляється, що ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років.

У пакеті йдеться про фінансування системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Не забули про артилерію, ракети, технічне обслуговування та запчастини для різноманітних систем.

Зауважимо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні майже 37 мільярдів доларів військової допомоги.

Нагадаємо, у Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США".

У російському відомстві зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".