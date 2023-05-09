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Підтримка України: США надасть безпекову допомогу на 1,2 мільярда доларів

9 травня 2023 04:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Підтримка України: США надасть безпекову допомогу на 1,2 мільярда доларів
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна отримає від США ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення протиповітряної оборони. Адже РФ не припиняє завдавати удари по Україні безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляє видання Associated Press.

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Очікується, що про надання чергової допомоги буде оголошено у вівторок, 9 травня.

Повідомляється, що ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років.

У пакеті йдеться про фінансування системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Не забули про артилерію, ракети, технічне обслуговування та запчастини для різноманітних систем. 

Зауважимо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні майже 37 мільярдів доларів військової допомоги.

Нагадаємо, у Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США". 

У російському відомстві зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".

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