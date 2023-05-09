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Поддержка Украины: США предоставит помощь на 1,2 миллиарда долларов

9 мая 2023 04:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поддержка Украины: США предоставит помощь на 1,2 миллиарда долларов
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина получит от США еще 1,2 млрд долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны. Ведь РФ не прекращает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Ожидается, что о предоставлении очередной помощи будет объявлено во вторник, 9 мая.

Сообщается, что эти деньги должны быть потрачены в ближайшие месяцы или даже годы.

В пакете говорится о финансировании системы противовоздушной обороны HAWK, боеприпасах и беспилотниках для противовоздушной обороны. Не забыли про артиллерию, ракеты, техническое обслуживание и запчасти для различных систем.

Заметим, что с момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи.

Напомним, в России заявили, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "ее западных покровителях, в первую очередь на США".

В российском ведомстве отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИДу уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".

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