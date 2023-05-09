Поддержка Украины: США предоставит помощь на 1,2 миллиарда долларов
Украина получит от США еще 1,2 млрд долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны. Ведь РФ не прекращает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Ожидается, что о предоставлении очередной помощи будет объявлено во вторник, 9 мая.
Сообщается, что эти деньги должны быть потрачены в ближайшие месяцы или даже годы.
В пакете говорится о финансировании системы противовоздушной обороны HAWK, боеприпасах и беспилотниках для противовоздушной обороны. Не забыли про артиллерию, ракеты, техническое обслуживание и запчасти для различных систем.
Заметим, что с момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи.
Напомним, в России заявили, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "ее западных покровителях, в первую очередь на США".
В российском ведомстве отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИДу уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".