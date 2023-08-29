Пілотам, які загинули на Житомирщині, посмертно присвоїли військові звання

Загиблий пілот Андрій Пільщиков. Фото: google.com

Командувач Повітряних Сил ЗС України Микола Олещук присвоїв звання "підполковник" та "майор" пілотам, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання у Житомирській області. Наказ № 661 підписано від 28 серпня 2023 року.

Про це повідомили командувач у своєму телеграм-каналі та Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Присвоєння військових звань

"Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В’ячесляву Мінці — "підполковник"; майору Сергію Проказіну — "підполковник"; капітану Андрію Пільщикову — "майор". На жаль, посмертно", — написав він.

Також Микола Олещук представив військових пілотів до державних нагород.

Скриншот допису

Трагедія на Житомирщині

25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.