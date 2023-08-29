Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Пілотам, які загинули на Житомирщині, посмертно присвоїли військові звання arrow

Пілотам, які загинули на Житомирщині, посмертно присвоїли військові звання

29 серпня 2023 07:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Пілотам, які загинули на Житомирщині, посмертно присвоїли військові звання
Загиблий пілот Андрій Пільщиков. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Повітряних Сил ЗС України Микола Олещук присвоїв звання "підполковник" та "майор" пілотам, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання у Житомирській області. Наказ № 661 підписано від 28 серпня 2023 року.

Про це повідомили командувач у своєму телеграм-каналі та Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Присвоєння військових звань 

"Видав наказ про присвоєння військових звань: майору В’ячесляву Мінці — "підполковник"; майору Сергію Проказіну — "підполковник"; капітану Андрію Пільщикову — "майор". На жаль, посмертно", — написав він.

Також Микола Олещук представив військових пілотів до державних нагород. 

Скриншот допису

Трагедія на Житомирщині

25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз