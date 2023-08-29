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Пилотам, погибшим в Житомирской области, посмертно присвоили воинские звания

29 августа 2023 07:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пилотам, погибшим в Житомирской области, посмертно присвоили воинские звания
Погибший пилот Андрей Пильщиков. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Воздушными Силами ВС Украины Николай Олещук присвоил звание "подполковник" и "майор" пилотам, трагически погибшим во время выполнения боевого задания в Житомирской области. Приказ № 661 подписан от 28 августа 2023 года.

Об этом сообщили командующий в своем телеграмм-канале и Воздушные Силы ВСУ.

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Присвоение воинских званий

"Издал приказ о присвоении воинских званий: майору Вячеславу Минцы — "подполковник"; майору Сергею Проказину — "подполковник"; капитану Андрею Пильщикову — "майор". К сожалению, посмертно", — написал он.

Также Николай Олещук представил военных пилотов к государственным наградам.

Скриншот сообщения

Трагедия в Житомирской области

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

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