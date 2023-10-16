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Піп Іван у Карпатах замело снігом: температура повітря різко опустилася

16 жовтня 2023 10:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
На горі Піп Іван у Карпатах 16 жовтня випав сніг — температура різко опустилась
Засніжена гора Іван Піп у Карпатах. Фото: facebook/chornogora.rescue112
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 16 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випав сніг. На вершині туман та обмежена видимість, а стовпчики термометра опустились до -6°C.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

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У відомстві повідомили, що станом на 08:00 16 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, через сильний туман обмежена видимість (до 30 метрів). Також на горі різко опустилася температура, до -6°C. Вітер західний, 4 м/с. 

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Зазначимо, що Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей з висотою 2020.5 м. 

На вершині гори залишилися руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, які частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Нагадаємо, 8 жовтня, в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон". 

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