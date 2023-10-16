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Поп Иван в Карпатах замело снегом: температура воздуха резко опустилась

16 октября 2023 10:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На горе Поп Иван в Карпатах 16 октября выпал снег – температура резко опустилась
Снежная гора Иван Поп в Карпатах. Фото: facebook/chornogora.rescue112
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 16 октября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. На вершине туман и ограниченная видимость, а столбики термометра опустились до -6°C.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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В ведомстве сообщили, что по состоянию на 08:00 16 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, из-за сильного тумана ограничена видимость (до 30 метров). Также на горе резко опустилась температура до -6°C. Ветер западный, 4-10 м/с.

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Отметим, что Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей с высотой 2020.5 м.

На вершине горы остались руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Напомним, 8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

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