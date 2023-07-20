Після російських обстрілів Миколаїв накрила потужна злива: відео
У четвер, 20 липня, після нічних обстрілів росіян Миколаїв накрила потужна злива. Через величезну кількість опадів у частині міста ускладнено рух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Злива у Миколаєві 20 липня
Зранку 20 липня в Миколаєві розпочалася потужна злива. Незадовго до цього місто накрили вогнем окупанти.
На відео видно, що у місті пройшла така сильна злива, що купались навіть автомобілі.
Через негоду у місті був ускладнений рух та відключенні світлофори.
Згодом вода містом почала сходити.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 липня, окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.
Окрім того, в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.
Також російські терористи завдали удару по житлових кварталах Сум та Чернігівської області.