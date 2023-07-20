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Після російських обстрілів Миколаїв накрила потужна злива: відео

20 липня 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Після російських обстрілів Миколаїв накрила потужна злива: відео
Злива у Миколаєві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 20 липня, після нічних обстрілів росіян Миколаїв накрила потужна злива. Через величезну кількість опадів у частині міста ускладнено рух.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Злива у Миколаєві 20 липня

Зранку 20 липня в Миколаєві розпочалася потужна злива. Незадовго до цього місто накрили вогнем окупанти. 

На відео видно, що у місті пройшла така сильна злива, що купались навіть автомобілі. 

Через негоду у місті був ускладнений рух та відключенні світлофори.

Згодом вода містом почала сходити.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 липня, окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей. 

Окрім того, в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Також російські терористи завдали удару по житлових кварталах Сум та Чернігівської області. 

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