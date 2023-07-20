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После российских обстрелов Николаев накрыл мощный ливень: видео

20 июля 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
После российских обстрелов Николаев накрыл мощный ливень: видео
Ливень в Николаеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 20 июля, после ночных обстрелов россиян Николаев накрыл мощный ливень. Из-за огромного количества осадков в части города затруднено движение.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Ливень в Николаеве 20 июля

Утром, 20 июля, в Николаеве начался мощный ливень. Незадолго до этого город накрыли огнем оккупанты.

На видео видно, что в городе прошел такой сильный ливень, что купались даже автомобили.

Из-за непогоды в городе было затруднено движение и отключены светофоры.

Со временем вода по городу начала сходить.

Напомним, сегодня ночью, 20 июля, оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

Кроме того, в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, длившаяся два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Также российские террористы нанесли удар по жилым кварталам Сум и Черниговской области.

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