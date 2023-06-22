Після вбивства дитини на Прикарпатті відсторонили керівництво відділу поліції

Співробітники поліції. Фото: Нацполіція

Керівництво Косівського відділу поліції Івано-Франківської області було тимчасово усунуто від своїх обов'язків у рамках службового розслідування після місцевих протестів. Причина такого кроку — суспільство звинувачує місцеву поліцію у бездіяльності.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Керівник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько вирішив усунути начальника Косівського відділу поліції та його заступника з превентивної роботи. Їхні обов'язки тимчасово покладено на нових керівників зі структури Національної поліції.

Іван Виговський, який тимчасово виконує обов'язки голови Національної поліції України, ухвалив проведення всебічної перевірки службової діяльності всього відділу. Комісія, яка займатиметься цим питанням, включає представників із центрального управління Національної поліції.

"Ми закликаємо громадян включитися до цього процесу — надати інформацію, скарги та повідомлення, які будуть враховані під час службового розслідування. Результати роботи комісії та майбутні кадрові перестановки будуть повідомлені суспільству", — йдеться у повідомленні.

Подробиці протесту біля поліцейського відділу

У місті Косово на Івано-Франківщині група людей виступила з протестом біля будівлі місцевого відділу поліції. Протестувальники стверджували, що смерть 9-річної дівчинки в Кутах могла запобігти, якби поліція належним чином відреагувала на попередню атаку на жінку, яка сталася 30 травня 2023 року.

Вбивство дівчинки

18 червня співробітники поліції Івано-Франківської області шукали зниклу 9-річну дівчинку із селища Кути, розташованого в Косівському районі. Того ж дня, приблизно о 21:30, поліцейські Косова виявили в чагарниках поблизу селища Кути тіло дівчинки, на якому було видно ознаки насильницької загибелі. Поруч із місцем події знайшли дитячий одяг.

За допомогою відеокамер спостереження поліцейські встановили, що у злочині винний 34-річний родич померлої дівчинки. Підозрюваного, якого вже раніше засудили за сексуальні злочини та злочини проти власності, було затримано в селищі Кути.

20 червня Івано-Франківський міський суд застосував до підозрюваного у вбивстві дівчинки запобіжний захід — він перебуватиме під вартою протягом 60 днів без можливості оплати застави.

Нагадаємо, що у Львові Личаківський районний суд ухвалив вирок чоловікові, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд засудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку.

Також ми писали, що на Одещині поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона поїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.