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После убийства ребенка в Прикарпатье отстранили руководство отдела полиции

22 июня 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
После убийства ребенка в Прикарпатье отстранили руководство отдела полиции
Сотрудники полиции. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководство Косовского отдела полиции Ивано-Франковской области было временно отстранено от своих обязанностей в рамках служебного расследования, проводимого после местных протестов. Причина такого шага — общество обвиняет местную полицию в бездеятельности.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Руководитель полиции Ивано-Франковской области Сергей Безпалько решил отстранить начальника Косовского отдела полиции и его заместителя по превентивной работе. Их обязанности временно возложены на новых руководителей из структуры Национальной полиции.

Иван Выговский, который временно исполняет обязанности главы Национальной полиции Украины, постановил о проведении всесторонней проверки служебной деятельности всего отдела. Комиссия, которая будет заниматься этим вопросом, включает представителей из центрального управления Национальной полиции.

"Мы призываем граждан включиться в этот процесс — предоставить информацию, жалобы и сообщения, которые будут учтены в ходе служебного расследования. Результаты работы комиссии и будущие кадровые перемещения будут сообщены обществу", — говорится в сообщении.

Подробности протеста возле полицейского отдела 

В городе Косово Ивано-Франковской области группа людей выступила с протестом у здания местного отдела полиции. Протестующие утверждали, что смерть 9-летней девочки в Кутах можно было предотвратить, если бы полиция должным образом отреагировала на предшествующую атаку на женщину, которая произошла 30 мая 2023 года.

Убийство девочки

18 июня сотрудники полиции Ивано-Франковской области искали пропавшую 9-летнюю девочку из поселка Куты, расположенного в Косовском районе. В тот же день, приблизительно в 21:30, полицейские Косова обнаружили в зарослях недалеко от поселка Углы тело девочки, на котором были видны признаки насильственной гибели. Рядом с местом происшествия нашли детскую одежду.

С помощью видеокамер наблюдения полицейские установили, что в преступлении виновен 34-летний родственник умершей девочки. Подозреваемый, который уже был ранее осужден за сексуальные преступления и преступления против собственности, был задержан в поселке Куты.

20 июня Ивано-Франковский городской суд применил к подозреваемому в убийстве девочки меру пресечения — он будет находиться под стражей в течение 60 дней без возможности оплаты залога.

Напомним, что во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские провели успешное расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его жены. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

 

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