"Зернова угода": Україна розглядає новий маршрут

Посол України в Туреччині Василь Боднар. Фото: google

Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут транспортування продовольства. Зокрема, через води Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

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За словами Боднара, загроза з боку РФ залишається. Через це Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків і варіант транспортувати продовольство є через води Болгарії та Румунії.

"Ми так само маємо можливості залучати кораблі та компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати, навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", — сказав він.

Водночас Боднар зазначив, що у такому випадку важлива відповідальність міжнародної спільноти. Це потрібно для того, щоб Україна могла перевозити продовольство через новий маршрут. А також створювати тиск на РФ, щоб упередити можливі атаки з її боку.

Нагадаємо, основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти. Так, реалізація зерна через річку Дунай стала можливою завдяки Збройним силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.