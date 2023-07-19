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Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут

19 липня 2023 11:53
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Козюк Тетяна
редактор
"Зернова угода": Україна розглядає новий маршрут
Посол України в Туреччині Василь Боднар. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут транспортування продовольства. Зокрема, через води Румунії та Болгарії. 

Про це повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону

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За словами Боднара, загроза з боку РФ залишається. Через це Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків і варіант транспортувати продовольство є через води Болгарії та Румунії. 

"Ми так само маємо можливості залучати кораблі та компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати, навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", — сказав він.

Водночас Боднар зазначив, що у такому випадку важлива відповідальність міжнародної спільноти. Це потрібно для того, щоб Україна могла перевозити продовольство через новий маршрут. А також створювати тиск на РФ, щоб упередити можливі атаки з її боку.

Нагадаємо, основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти. Так, реалізація зерна через річку Дунай стала можливою завдяки Збройним силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.

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