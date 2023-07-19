"Зернова угода": Україна розглядає новий маршрут

Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут
Після виходу РФ із "зернової угоди" Україна розглядає новий маршрут транспортування продовольства. Зокрема, через води Румунії та Болгарії.
Про це повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.
Новий маршрут "зернової угоди"
За словами Боднара, загроза з боку РФ залишається. Через це Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків і варіант транспортувати продовольство є через води Болгарії та Румунії.
"Ми так само маємо можливості залучати кораблі та компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати, навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії та Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики", — сказав він.
Водночас Боднар зазначив, що у такому випадку важлива відповідальність міжнародної спільноти. Це потрібно для того, щоб Україна могла перевозити продовольство через новий маршрут. А також створювати тиск на РФ, щоб упередити можливі атаки з її боку.
Нагадаємо, основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти. Так, реалізація зерна через річку Дунай стала можливою завдяки Збройним силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.