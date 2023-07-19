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После выхода РФ из "зернового соглашения" Украина рассматривает новый маршрут

19 июля 2023 11:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Зерновое соглашение": Украина рассматривает новый маршрут
Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После выхода РФ из "зернового соглашения" Украина рассматривает новый маршрут транспортировки продовольствия. В частности, через воды Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона.

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По словам Боднаря, угроза со стороны РФ остается. Из-за этого Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков и вариант транспортировать продовольствие через воды Болгарии и Румынии.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", — сказал он. 

В то же время Боднарь отметил, что в таком случае важна ответственность международного сообщества. Это нужно для того, чтобы Украина могла перевозить продовольствие новым маршрутом. А также создавать давление на РФ, чтобы предотвратить возможные атаки с ее стороны.

Напомним, основной поток украинского экспорта будет перенаправлен на Дунайские порты. Так, реализация зерна через реку Дунай стала возможна благодаря вооруженным силам Украины, освободившим остров Змеиный, а также благодаря дальнейшему эксплуатационному дноуглублению.

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