"Зерновое соглашение": Украина рассматривает новый маршрут

Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: google

После выхода РФ из "зернового соглашения" Украина рассматривает новый маршрут транспортировки продовольствия. В частности, через воды Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона.

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Новый маршрут "зернового соглашения"

По словам Боднаря, угроза со стороны РФ остается. Из-за этого Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков и вариант транспортировать продовольствие через воды Болгарии и Румынии.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", — сказал он.

В то же время Боднарь отметил, что в таком случае важна ответственность международного сообщества. Это нужно для того, чтобы Украина могла перевозить продовольствие новым маршрутом. А также создавать давление на РФ, чтобы предотвратить возможные атаки с ее стороны.

Напомним, основной поток украинского экспорта будет перенаправлен на Дунайские порты. Так, реализация зерна через реку Дунай стала возможна благодаря вооруженным силам Украины, освободившим остров Змеиный, а также благодаря дальнейшему эксплуатационному дноуглублению.