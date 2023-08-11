Після звільнення обласних "воєнкомів" Зеленський анонсував засідання щодо ВЛК

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Після рішення звільнити обласних "воєнкомів" глава держави анонсував засідання щодо військово-лікарської комісії.

Про це Володимир Зеленський розповів у зверненні.

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"Ранок — селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів. МВС — ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!" — наголосив Зеленський.

За його словами, Мінстратегпром розповів про виробництво снарядів і техніки в Україні. Зеленський наголосив, що обсяги збільшуються. Глава держави подякував Службі безпеки України за вагому роботу проти колаборантів.

"Вдень провів РНБО щодо "воєнкомів". Буде ще засідання щодо ВЛК. І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, усі ключові зусилля. Щоденна увага. Щоденна підтримка. Щоденне посилення", — сказав Зеленський.

Він подякував всім, хто воює заради України та тим, хто працює на державу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський повідомив, що готується нова Українська доктрина. Тобто розробляється основа для трансформації України.