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После увольнения областных "военкомов" Зеленский анонсировал заседание по ВВК

11 августа 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После увольнения областных "военкомов" Зеленский анонсировал заседание по ВВК
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. После решения уволить областных "военкомов" глава государства анонсировал заседание по военно-врачебной комиссии.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в обращении.

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"Утро — селектор. Военные, разведка, чиновники. Разговор под звуки работы ПВО в Киевской области. Доклады командующих, министров. МВД — ситуация в регионах, ликвидация последствий российских ударов, работа ГСЧС. Спасибо всем украинским спасателям!" — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Минстратегпром рассказал о производстве снарядов и техники в Украине. Зеленский подчеркнул, что объемы увеличиваются. Глава государства поблагодарил Службу безопасности Украины за весомую работу против коллаборантов.

"Днем провел СНБО по "военкомам". Будет еще заседание по ВЛК. И, конечно, фронт. Каждое направление, все ключевые усилия. Ежедневное внимание. Ежедневная поддержка. Ежедневное усиление", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто воюет ради Украины и тех, кто работает на государство.

Напомним, в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, который обсуждали на встрече, касался проверки военкоматов.

Также мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, что готовится новая Украинская доктрина. То есть, разрабатывается основа для трансформации Украины.

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