Південна Корея виділила для України майже 400 млн доларів допомоги
29 серпня 2023 09:22
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль з Володимиром Зеленським. Фото: Reuters
Південна Корея надасть нашій державі фінансової допомоги у 2024 році сумою 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Це у вісім разів більше, ніж 2023 року.
Про це пише Reuters.
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Спираючись на бюджет Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги складає:
- 130 мільярдів вон на відбудову;
- 260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу;
- 130 мільярдів вон через міжнародні організації.
Військова підтримка
Крім того, ще в липні президент Юн Сук Йоль заявив, що його держава надасть "великий масштаб військових поставок" в цьому році, проте не повідомив більше деталей.
Нагадаємо, Південна Корея братиме участь у робочій групі, завданням якої є імплементація мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. "Формула миру" містить 10 пунктів.