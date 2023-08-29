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Південна Корея виділила для України майже 400 млн доларів допомоги

29 серпня 2023 09:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Південна Корея виділила для України майже 400 млн доларів допомоги
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль з Володимиром Зеленським. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Південна Корея надасть нашій державі фінансової допомоги у 2024 році сумою 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів). Це у вісім разів більше, ніж 2023 року. 

Про це пише Reuters.

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Спираючись на бюджет Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги складає:

  • 130 мільярдів вон на відбудову;
  • 260 мільярдів вон на гуманітарну допомогу;
  • 130 мільярдів вон через міжнародні організації.

Військова підтримка

Крім того, ще в липні президент Юн Сук Йоль заявив, що його держава надасть "великий масштаб військових поставок" в цьому році, проте не повідомив більше деталей. 

Нагадаємо, Південна Корея братиме участь у робочій групі, завданням якої є імплементація мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. "Формула миру" містить 10 пунктів.

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