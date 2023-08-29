Южная Корея выделила для Украины почти 400 млн долларов помощи
29 августа 2023 09:22
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль с Владимиром Зеленским. Фото: Reuters
Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году суммой 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.
Об этом пишет Reuters.
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Опираясь на бюджет Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи составляет:
- 130 миллиардов вон на восстановление;
- 260 миллиардов вон на гуманитарную помощь;
- 130 миллиардов вон через международные организации.
Военная поддержка
Кроме того, еще в июле президент Юн Сук Йоль заявил, что его государство предоставит "большой масштаб военных поставок" в этом году, однако не сообщил больше деталей.
Напомним, Южная Корея примет участие в рабочей группе , задачей которой является имплементация мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Формула мира содержит 10 пунктов.