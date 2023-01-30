Шмигаль розповів про шлях України до Євросоюзу

"Плануємо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії", — Шмигаль розповів деталі про наступні кроки України на шляху до ЄС
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про євроінтеграційні плани України. За його словами, Україна має амбітну мету стати членом Євросоюзу за 2 роки і для цього країна планує виконати всі рекомендації Єврокомісії.
Про це він розповів в інтерв'ю Politiko.
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Слова Шмигаля
"Саміт Україна-ЄС у Києві 3 лютого та виконання рекомендацій Єврокомісії при наданні Україні статусу-кандидата на вступ", — сказав Шмигаль.
Також прем'єр-міністр сказав, що Україна панує виконати усі 7 рекомендацій Європейської комісії якнайшвидше. Зокрема, найближчими тижнями розв'яжемо питання про початок відбору суддів до Конституційного суду. Ведемо консультації з Єврокомісією щодо цього питання, щоб максимально швидко перейти до конкретних переговорів щодо вступу.
За словами глави українського уряду, абсолютна більшість українців хоче, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Тому забезпечити цей вступ якнайшвидше — одне з найамбіційніших завдань нашого Уряду.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план членства у ЄС. Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу упродовж двох років.