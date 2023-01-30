Шмыгаль рассказал про путь Украины к Евросоюзу

"Планируем выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии", — Шмыгаль рассказал детали о следующих шагах Украины на пути в ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про евроинтеграционные планы Украины. По его словам, Украина имеет амбициозную цель стать членом Евросоюза через 2 года и для этого страна планирует выполнить все рекомендации Еврокомиссии.
Об этом Шмыгаль рассказал в интервью Politiko.
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Слова Шмыгаля
"Саммит Украина-ЕС в Киеве 3 февраля и выполнение рекомендаций Еврокомиссии при предоставлении Украине статуса-кандидата на вступление", — сказал Шмыгаль.
Также премьер-министр сказал, что Украина панирует выполнить все 7 рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели мы разрешим вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.
По словам главы украинского правительства, абсолютное большинство украинцев хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Поэтому обеспечить это вступление как можно скорее — одна из самых амбициозных задач нашего Правительства.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.