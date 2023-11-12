Платформа UNITED24 зібрала понад 490 мільйонів доларів для допомоги Україні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Фандрейзингова платформа UNITED24 існує вже півтора року. За цей час її амбасадори зібрали понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, щоб допомогти Україні.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

UNITED24 існує вже півтора року

"Платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", — написав президент на своїй сторінці у Telegram.

Також голова держави подякував усім, хто долучився до платформи і продовжує допомагати, попри все.

"Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей. Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати Україну, хто не вигорів", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що британський актор Марк Стронг став амбасадором UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука". Він поспілкувався відеозв'язком з Президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку Україні.

Нагадуємо, що зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз став новим амбасадором UNITED24.