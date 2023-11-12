Платформа UNITED24 собрала более 490 миллионов долларов для помощи Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Фандрейзинговая платформа UNITED24 существует уже полтора года. За это время ее послы собрали более 490 миллионов человек со всего мира, чтобы помочь Украине.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

UNITED24 существует уже полтора года

"Платформе UNITED24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые послы и компании", — написал президент на своей странице в Telegram.

Также глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к платформе и продолжает помогать, несмотря ни на что.

"Все, чтобы спасать жизнь. Все, чтобы поддержать наших воинов и гражданских людей. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать Украину, кто не выгорел",— отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.

Напоминаем, что звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.