Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Платформа UNITED24 собрала более 490 миллионов долларов для помощи Украине, — Зеленский arrow

Платформа UNITED24 собрала более 490 миллионов долларов для помощи Украине, — Зеленский

12 ноября 2023 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Платформа UNITED24 собрала более 490 миллионов долларов для помощи Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Фандрейзинговая платформа UNITED24 существует уже полтора года. За это время ее послы собрали более 490 миллионов человек со всего мира, чтобы помочь Украине.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

UNITED24 существует уже полтора года

"Платформе UNITED24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые послы и компании", — написал президент на своей странице в Telegram.

Также глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к платформе и продолжает помогать, несмотря ни на что.

"Все, чтобы спасать жизнь. Все, чтобы поддержать наших воинов и гражданских людей. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать Украину, кто не выгорел",— отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.

Напоминаем, что звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме