Плетенчук розповів, як Україна розбудовує власний флот з нуля

Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Фото: LB.ua

Спікер Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як країна розбудовує власний флот з нуля. За його словами, за останні півтора року сталося багато змін.

Про це Дмитро Плетенчук сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Два кораблі класу корвет для України будує Туреччина. Плетенчук наголосив, що будівництво триває у плановому режимі.

"Наступного року сподіваємось отримати першу одиницю. Але це нові зразки озброєння для українських ВМС, відповідно, екіпаж поки проходить навчання. Другий корвет на іншій стадії будівництва, але він іде слідом за першим", — розповів він.

За його словами, за останні півтора року під час розбудови ВМС сталося багато змін. Було створено нові структури. Зокрема, це річкова флотилія, яка наразі бере активну участь на річці Дніпро на півдні, а інший дивізіон — у протиповітряній обороні столиці.

Плетенчук каже, що створено було також окремий рід військ, а саме ракетні артилерійські війська, у яких на озброєнні стоять ракети "Нептун" та "Гарпун".

"Спершу вони потопили крейсер "Москва", а тепер більше року не підпускають ворога до наших берегів на відстань 100 миль (160 км. — Ред). Тому південний берег нашої країни захищений, а ворог вже й не мріє про висадку будь-якого десанту, як це було на початку війни", — розповів він.

До того ж у складі ВМС є авіаційна бригада, у розпорядженні якої є "байрактари" та гелікоптери. Також було реорганізовано морську піхоту. За словами Плетенчука, хлопці вже воюють на лівому березі.

"Створено антимінний дивізіон, завданням якого буде розмінування акваторії Чорного моря. У його складі є два перші кораблі, які перебувають поза межами нашої акваторії. Навчаємо ще два екіпажі й очікуємо на отримання ще двох кораблів від Нідерландів", — додав він.

Нагадаємо, Військово-морські сили України у прискореному темпі опановують нові зразки озброєння та тактики ведення бою на морі. Водночас триває збільшення корабельного угруповання, що не дасть змогу ворогу навіть замислитися про висадку десанту на узбережжі Одещини.