Плетенчук рассказал, как Украина строит собственный флот с нуля

Николаевский судостроительный завод "Океан". Фото: LB.ua

Спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как страна строит собственный флот с нуля. По его словам, за последние полтора года произошло много изменений.

Об этом Дмитрий Плетенчук сказал в интервью Новини.LIVE.

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Развитие ВМС Украины

Два корабля класса корвет для Украины строит Турция. Плетенчук подчеркнул, что строительство продолжается в плановом режиме.

"В следующем году надеемся получить первую единицу. Но это новые образцы вооружения для украинских ВМС, соответственно, экипаж пока проходит обучение. Второй корвет на другой стадии строительства, но он идет вслед за первым", — рассказал он.

По его словам, за последние полтора года во время развития ВМС произошло много изменений. Были созданы новые структуры. В частности, это речная флотилия, которая сейчас активно участвует на реке Днепр на юге, а другой дивизион — в противовоздушной обороне столицы.

Плетенчук говорит, что создан также отдельный род войск, а именно ракетные артиллерийские войска, в которых на вооружении стоят ракеты "Нептун" и "Гарпун".

"Сначала они потопили крейсер "Москва", а теперь больше года не подпускают врага к нашим берегам на расстояние 100 миль (160 км. — Ред). Поэтому южный берег нашей страны защищен, а враг уже и не мечтает о высадке какого-либо десанта, как это было в начале войны", — рассказал он.

К тому же в составе ВМС есть авиационная бригада, в распоряжении которой есть "байрактары" и вертолеты. Также была реорганизована морская пехота. По словам Плетенчука, парни уже воюют на левом берегу.

"Создан антиминный дивизион, задачей которого будет разминирование акватории Черного моря. В его составе есть два первых корабля, которые находятся за пределами нашей акватории. Обучаем еще два экипажа и ожидаем получения еще двух кораблей от Нидерландов", — добавил он.

Напомним, Военно-морские силы Украины в ускоренном темпе овладевают новыми образцами вооружения и тактики ведения боя на море. В то же время, продолжается увеличение корабельной группировки, что не позволит врагу даже задуматься о высадке десанта на побережье Одесской области.