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По всій Україні оголосили повітряну тривогу (оновлюється)

21 квітня 2023 00:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
По всій Україні оголосили повітряну тривогу (оновлюється)
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві та Київській області тривога прозвучала о 00:09.

Повітряна тривога оголошена в усіх областях України.

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Оновлено о 0:22. Відомо, що у Слов'янську Донецької області пролунав вибух. Зазначається, що він пролунав біля 00:15, після оголошення повітряної тривоги.

Оновлено 0:38.

Оновлено о 00:40. У більшості областей України — відбій повітряної тривоги.

Наразі тривога продовжується Києві, Київській і Чернігівській областях.

Оновлено 01:03.

Оновлено 01:50.

Нагадаємо, ввечері четверга, 20 квітня, жителі російського міста Бєлгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з'явилася велика вирва.

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