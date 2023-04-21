По всей Украине объявили воздушную тревогу (обновляется)

По всей Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области тревога прозвучала в 00:09.

Воздушная тревога объявлена ​​во всех областях Украины.

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Обновлено в 00:22. Известно, что в Славянске в Донецкой области раздался взрыв. Отмечается, что он раздался около 00:15 после объявления воздушной тревоги.

Обновлено в 00:38

Обновлено в 00:40. В большинстве областей Украины отбой воздушной тревоги.

В настоящее время тревога продолжается в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Обновлено в 01:03

Напомним, вечером четверга, 20 апреля, жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка.