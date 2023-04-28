Подоляк пояснив, чому Україну все частіше критикують у міжнародних ЗМІ

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП

Не всі позитивно ставляться до того, що робить влада, як в Україні, так і за кордоном, тому критики так само достатньо багато. І це справедливо, оскільки в нас не ідеальна держава, є помилки, є проблеми із корупцією і це прекрасно зрозуміло, тому не має сенсу малювати ідеальну картинку.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю "Право на Владу" з Наталією Мосейчук.

Читайте також:

Чому Україну все частіше критикують у міжнародних ЗМІ

На думку Подоляка, з початку війни в Україні медійний простір змінився. Це сталося, зокрема, з декількох причин.

"Якби конфлікт був три або чотири місяці, то цей вау ефект від того, що Україна ефективно обороняється і взагалі практично ставить на коліна репутацію Росії і остаточно її обнуляє, тримався у міжнародних ЗМІ. Після Бучі багато делегацій приїжджали у напівзруйновані міста і в них був емоційний шок, який працював на нас. Сьогодні міжнародна спільнота відноситься більш критично, тому що починають ставити питання і журналісти втомились від вау ефекту, для них же важливо, щоб був якийсь конфлікт у матеріалі, тому що це цікавіше для читачів", — сказав радник керівника ОП.

Він додав, що критична інформація більше об'єктивно сприймається читачами, ніж просто сухе "в України все добре, вона молодець". Це професійна складова, вона почала домінувати і в цьому немає проблем.

"Також є друга дуже важлива складова. На фоні України певні представники політичних еліт західних країн вони все ж таки не набрались тої сміливості і відповідальності, яка сьогодні притаманна частині політичної еліти України", — підкреслив Подоляк.

Він впевнений, що закордонні політичні еліти відчувають внутрішній комплекс неповноцінності через те, що вони не можуть швидко ухвалювати рішення. Тому вони компенсують це шляхом того, що десь публічно, а десь анонімно транслюють свою невпевненість і від себе переносять її на Україну.

Дивитися з 21:53.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк заявив, що західні фейки про плани України йдуть на користь пропаганді РФ. В ОП спростовують фейки західних ЗМІ.