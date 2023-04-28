Подоляк объяснил, почему Украину все чаще критикуют в международных СМИ

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП

Не все положительно относятся к тому, что делает власть, как в Украине, так и за рубежом, поэтому критики также достаточно много. И это справедливо, поскольку у нас не идеальное государство, есть ошибки, проблемы с коррупцией и это прекрасно понятно, поэтому нет смысла рисовать идеальную картинку.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Право на Владу" с Наталией Мосейчук.

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По мнению Подоляка, с начала войны в Украине медийное пространство изменилось. Это произошло, в частности, по нескольким причинам.

"Если бы конфликт был три или четыре месяца, то этот вау эффект от того, что Украина эффективно обороняется и вообще практически ставит на колени репутацию России и окончательно ее обнуляет, держался в международных СМИ. После Бучи многие делегации приезжали в полуразрушенные города и у них был эмоциональный шок, работавший на нас. Сегодня международное сообщество относится более критично, потому что начинают задавать вопросы и журналисты устали от вау эффекта, для них же важно, чтобы был какой-то конфликт в материале, потому что это интереснее для читателей", — сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что критическая информация более объективно воспринимается читателями, чем просто сухое "в Украины все хорошо, она молодец". Это профессиональная составляющая, она начала доминировать, и в этом нет проблем.

"Также есть вторая очень важная составляющая. На фоне Украины некоторые представители политических элит западных стран они все же не набрались той смелости и ответственности, которая сегодня присутствует в части политической элиты Украины", — подчеркнул Подоляк.

Он уверен, что зарубежные политические элиты испытывают внутренний комплекс неполноценности из-за того, что они не могут быстро принимать решения. Поэтому они компенсируют это путем того, что где публично, а где анонимно транслируют свою неуверенность и от себя переносят ее на Украину.

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Напомним, недавно Михаил Подоляк заявил, что западные фейки о планах Украины идут на пользу пропаганде РФ. В ОП опровергают фейки западных СМИ.