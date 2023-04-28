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Подоляк объяснил, почему Украину все чаще критикуют в международных СМИ

28 апреля 2023 21:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подоляк объяснил, почему Украину все чаще критикуют в международных СМИ
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Не все положительно относятся к тому, что делает власть, как в Украине, так и за рубежом, поэтому критики также достаточно много. И это справедливо, поскольку у нас не идеальное государство, есть ошибки, проблемы с коррупцией и это прекрасно понятно, поэтому нет смысла рисовать идеальную картинку.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Право на Владу" с Наталией Мосейчук.

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Почему Украину все чаще критикуют в международных СМИ

По мнению Подоляка, с начала войны в Украине медийное пространство изменилось. Это произошло, в частности, по нескольким причинам.

"Если бы конфликт был три или четыре месяца, то этот вау эффект от того, что Украина эффективно обороняется и вообще практически ставит на колени репутацию России и окончательно ее обнуляет, держался в международных СМИ. После Бучи многие делегации приезжали в полуразрушенные города и у них был эмоциональный шок, работавший на нас. Сегодня международное сообщество относится более критично, потому что начинают задавать вопросы и журналисты устали от вау эффекта, для них же важно, чтобы был какой-то конфликт в материале, потому что это интереснее для читателей", сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что критическая информация более объективно воспринимается читателями, чем просто сухое "в Украины все хорошо, она молодец". Это профессиональная составляющая, она начала доминировать, и в этом нет проблем.

"Также есть вторая очень важная составляющая. На фоне Украины некоторые представители политических элит западных стран они все же не набрались той смелости и ответственности, которая сегодня присутствует в части политической элиты Украины", — подчеркнул Подоляк.

Он уверен, что зарубежные политические элиты испытывают внутренний комплекс неполноценности из-за того, что они не могут быстро принимать решения. Поэтому они компенсируют это путем того, что где публично, а где анонимно транслируют свою неуверенность и от себя переносят ее на Украину.

Смотреть з 21:53.

Напомним, недавно Михаил Подоляк заявил, что западные фейки о планах Украины идут на пользу пропаганде РФ. В ОП опровергают фейки западных СМИ.

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